Der ausgebrannte Grenfell Tower im Westen Londons, in dem bei einem verheerenden Brand 72 Menschen starben, soll zurückgebaut werden. Entsprechende Pläne hat Vize-Premierministerin Angela Rayner am Mittwochabend Überlebenden und Hinterbliebenen erläutert, wie britische Medien berichteten.

Laut der Organisation Grenfell United, die von der Katastrophe am 14. Juni 2017 betroffene Menschen vertritt, gab es umgehend Kritik an der Entscheidung – insbesondere auch, weil die Regierung die Überlebenden und Hinterbliebenen nicht immer einbezogen habe. Offiziell sollen die Rückbaupläne für den einstigen Wohnturm am Freitag verkündet werden.

Das Gelände um den ausgebrannten Turm ist inzwischen weiträumig mit einem Holzzaun abgesperrt. Daran sind unzählige Botschaften, Bilder und Andenken in verschiedenen Sprachen angebracht. Ursprünglich hatte die Regierung entschieden, dass am Gelände vor dem achten Jahrestag der Katastrophe in diesem Juni nichts verändert werden soll. Bei einer jahrelang andauernden Untersuchung war schweres Behördenversagen vor allem auch beim Brandschutz festgestellt worden.