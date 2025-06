Ein 21-jähriger Mann tötet in einem Gymnasium in Graz neun Menschen und dann sich selbst. Mindestens zwölf sind verletzt. Der Schütze hatte die Schule besucht, aber ohne Abschluss verlassen. Die Tat erschüttert das Land.

Von Verena Mayer, Wien

Das Oberstufenrealgymnasium Dreierschützengasse in Graz ist eine typische österreichische Schule. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler, zwischen 14 und 18 Jahre alt, besuchen sie. Es gibt naturwissenschaftliche und künstlerische Zweige, man trifft sich bei Schulfesten und veranstaltet einen Maturaball. Auch am Dienstagmorgen herrscht Schulalltag in dem langgestreckten Neubau in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofs. Bis zehn Uhr. Da betritt ein 21-jähriger Mann die Schule und beginnt zu schießen. Neun Menschen tötet er, zwölf verletzt er, einige von ihnen lebensbedrohlich.