Einen Tag nach dem Amoklauf in Graz suchen die Ermittler noch nach dem Motiv für die Tat. Am Dienstag hatte ein 21-jähriger Mann in seiner ehemaligen Schule das Feuer eröffnet und neun Menschen sowie sich selbst erschossen. Außerdem verletzte er eine Frau so schwer, dass sie am Abend im Krankenhaus starb.