Um Punkt 18.30 Uhr sollten am Freitagabend die beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld gesprengt werden. Dass das erst mehr als eine Stunde später möglich war, liegt an einem 36 Jahre alten Kernkraftbefürworter. Der Mann war in den gesperrten Bereich eingedrungen und auf Strommast geklettert. Höhenretter der Polizei mussten ihn aus etwa zehn Metern Höhe herunterholen.