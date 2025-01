Interview von Kerstin Lottritz

Der Bürgermeister der hessischen Stadt Hanau hat seit Dezember GPS-Tracker und Smartwatches mit solchen Funktionen in den städtischen Kindertageseinrichtungen verboten. Umfragen zufolge können sich 30 bis 50 Prozent der deutschen Eltern vorstellen, die Wege ihre Kinder per GPS zu verfolgen. Welchen Einfluss solche technischen Hilfsmittel auf die Entwicklung von Kindern haben und wie sie das Eltern-Kind-Verhältnis beeinflussen, erklärt Moritz Daum, der Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich ist.