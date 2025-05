Tatsächlich zeigte der Kartendienst des US-Tech-Unternehmens am Donnerstag ungewöhnlich viele gesperrte Straßen an – und das in zahlreichen deutschen Regionen, im Ruhrgebiet und rund um Köln, im Rhein-Main-Gebiet, in der Gegend um Hamburg, rund um Berlin sowie München. Stets waren die Kartenausschnitte mit rot-weißen Punkten gesäumt. Die Polizei in Hamburg, Frankfurt, Mainz und in Nordrhein-Westfalen bestätigte die Sperrungen nicht. Auch in anderen europäischen Länder, etwa in den Niederlanden und Belgien, findet sich auf Google Maps eine auffällige Häufung von Sperrungen.

Dieser Ausschnitt zeigt die vermeintlich nicht befahrbaren Straßenverbindungen im Rhein-Main-Gebiet. (Foto: Screenshot)

Noch ist völlig unklar, ob es sich um eine technische Störung bei Google oder möglicherweise um eine Hacker-Attacke auf den Kartendienst handelt. Google teilte auf Anfrage mit, die Informationen würden geprüft. „Bitte beachten Sie, dass wir Einzelfälle nicht kommentieren können“, erklärte ein Unternehmenssprecher. Er wies zugleich darauf hin, dass die Informationen auf Google Maps aus einer Kombination aus Drittanbietern, öffentlichen Quellen und Inputs von Nutzern stammten. „Im Allgemeinen bieten diese Quellen eine starke Basis für umfassendes und aktuelles Kartenmaterial“, hieß es. Nutzer seien aufgefordert, Fehler zu melden.

Erst Anfang Mai hatte Google Autobahntunnel in Thüringen fälschlicherweise als geschlossen angezeigt. Nach einer Beschwerde der Polizei wurden die Navigationsansagen korrigiert.