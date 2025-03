Von Martin Zips

Kann nicht alles einfach mal so bleiben, wie es gerade ist? Nein, dachte sich vor ein paar Tagen der hessische Einzelhändler Heiko Jahn aus dem Ort Wächtersbach und benannte den Dorfweiher auf Google Maps schlicht in „Golf von Wächtersbach“ um. Eine Anspielung auf das imperialistische Gehabe des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der per Dekret den „Golf von Mexiko“ zum „Golf von Amerika“ erklärt hat.