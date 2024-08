Die New Yorker haben seit jeher eine spezielle Beziehung zu Tieren. Ein Taxifahrer aus Harlem zog Anfang der Nullerjahre einen Tiger namens Ming in seinem Apartment auf. Das Ganze flog erst auf, als der Mann mit Bisswunden im Krankenhaus auftauchte. Robert F. Kennedy Jr., der Politikersohn mit merkwürdigen Ansichten und gescheiterten Präsidentschaftsambitionen, lud einst einen toten Bären im Central Park ab, wie er neulich zugab.

Nun ist New York um eine weitere tierische Kuriosität reicher. Anwohner im Brooklyner Stadtteil Bedford-Stuyvesant haben in einer Pfütze um einen leckenden Hydranten Goldfische ausgesetzt. In einer Stadt, die ständig auseinanderzufallen droht und in der sich oft nur mit Improvisationskunst überleben lässt, war das fast die einzig logische Entscheidung: Wenn dir das Leben einen defekten Hydranten gibt, mache einen Goldfischteich daraus.

Das nur wenige Zentimeter tiefe Gewässer, das sich um das kaputte Feuerlöschgerät gebildet hat, befindet sich in einer unscheinbaren Seitenstraße. Jemand hat den Grund mit Muscheln, bunten Steinen und einer Totenkopffigur verziert, das Wasser plätschert aus dem Hydranten – und dazwischen schwimmen tatsächlich: Goldfische. Einhundert Stück sollen es gewesen sein, zumindest anfangs, dazu gleich mehr.

Dass es in dieser noch nicht gänzlich gentrifizierten Ecke von Brooklyn nun etwas zu sehen gibt, hat sich herumgesprochen. Junge Menschen machen Fotos mit Smartphones. Der Goldfischteich von Bed-Stuy ist natürlich längst ein Social-Media-Phänomen. Auf Tiktok gibt es Dutzende Videos davon. Wobei manche Urheber noch einmal den Einführungskurs in Aquaristik belegen sollten, behaupten sie doch allen Ernstes, dass da Kois in der Pfütze schwimmen würden. Tun sie ganz sicher nicht.

Dennoch stellen sich allerhand Fragen, allen voran: Kann das gut gehen? Und wie geht es den Fischen? Auf beides muss die Antwort lauten: Geht so. Neben dem Hydranten steckt ein Warnschild im Boden. Man möge die Fische doch bitte nicht anrühren oder aus dem Teich entfernen. Es wäre ja auch keine echte New Yorker Geschichte, wenn die trotz aller Bemühungen um Law and Order noch immer die Stadt quälende Kriminalität darin keine Rolle spielen würde. Sogar von einer Videoüberwachung des Areals ist die Rede.

Anfang August entwendeten zwei mit Keschern und einem Plastikbeutel bewaffnete Anwohner nach Anbruch der Dunkelheit etwa 25 Goldfische aus dem Teich. Was sie von gewöhnlichen Dieben unterschied: Sie erzählten der New York Times von ihrer Tat. Aus ihrer Sicht handelte es sich dabei um ein Notfallrettungskommando für die vom Tod bedrohten Tiere. Die Boulevardpresse fand schnell Tierschützer, die sich ebenfalls um die Fische sorgten. Auch die städtische Umweltschutzbehörde schaltete sich ein.

Die Männer aus der Nachbarschaft, die die Fische nach eigenen Angaben in einem Tierladen um die Ecke gekauft und im Hydrantenteich ausgewildert hatten, wehren sich übrigens vehement gegen den Vorwurf der Tierquälerei. Sie sammeln jetzt online Spenden für Futter und eine Sauerstoffpumpe.