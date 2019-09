Der Tatort in Göttingen.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Frauenmörder in Göttingen gefasst. Der 52-Jährige sei am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei dem mutmaßlichen Mörder handelt es sich laut Staatsanwaltschaft Göttingen um einen dreifach verurteilten Vergewaltiger. Zum letzten Mal verurteilt wurde der heute 52-jährige Mann im Jahr 1994. Damals ging er für sechs Jahre ins Gefängnis und kam im Jahr 2001 wieder frei. Das sagte die Staatsanwaltschaft der Süddeutschen Zeitung.

Der Mann griff am Donnerstagmittag nach Polizeiangaben eine Frau auf offener Straße in Göttingen an, tötete sie und floh anschließend.

Im Laufe des Freitags waren SEK-Kräfte, Hunde, ein Hubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Auch der Bahnhof des Ortes Elze wurde gesperrt.

Eine Tote und drei Verletzte bei Beziehungstat

Die 44 Jahre alte Frau und der Deutsche seien den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 13 Uhr im Stadtteil Grone in Streit geraten. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus.

Zeugen, die dem Opfer helfen wollten, wurden ebenfalls von dem Mann attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Zwei Passanten wurden leicht verletzt. Der Täter floh nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen.