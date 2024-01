Von Verena Mayer, Berlin

In der Theorie ist der Görlitzer Park in Kreuzberg ein Ort, an dem man tun kann, was man will, ohne dass es jemanden besonders stört. In der Praxis hat dieses so typische wie sympathische Berliner Laissez-faire jedoch dazu geführt, dass hier nicht nur jede Menge Drogen konsumiert werden, sondern sich auf den Wiesen und in den Straßen rundherum auch einer der größten Drogenumschlagplätze der Hauptstadt samt dazugehörigem Kriminalitätshotspot entwickeln konnte. Seit Jahren ist der Park immer wieder wegen Gewaltvorfällen in den Schlagzeilen, seit Jahren werden Versuche unternommen, die Situation in den Griff zu bekommen. Es gab massive Polizeieinsätze, einen Parkmanager, der die Interessen der Anwohnenden und der Drogenkonsumenten in Einklang bringen sollte, und die Idee, einen sogenannten Coffeeshop zum legalen Drogenverkauf einzurichten. Alles mit mäßigem Erfolg.