Rund zwei Tage nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei.

Das Haus war am frühen Montagabend eingestürzt. Die genaue Ursache des Unglücks steht noch nicht fest. Es sehe „nach einer Gasexplosion aus“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu.

Die Identität der toten Frau ist zunächst nicht bekannt. Vermisst werden zwei rumänische Touristinnen im Alter von 25 und 26 Jahren und ein 48 Jahre alter Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit, der sich aus beruflichen Gründen in Görlitz aufgehalten hatte. In dem eingestürzten Haus befanden sich nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen.

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