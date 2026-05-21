Rund zwei Tage nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Suche nach weiteren Vermissten läuft indes.

Das Haus war am frühen Montagabend eingestürzt. Die Einsatzkräfte arbeiten sich seitdem mit Schaufeln und bloßen Händen durch die Trümmer. Ein Einsatz von Baggern würde die verschütteten Menschen gefährden.

Die genaue Ursache des Unglücks steht noch nicht fest. Es sehe „nach einer Gasexplosion aus“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). Eine große Gefahr bei der Rettungsaktion sei, dass sich nach wie vor Gas in den Hohlräumen befinden könnte.

Die Identität der toten Frau wurde noch nicht bekannt gegeben. Vermisst werden zwei rumänische Touristinnen im Alter von 25 und 26 Jahren und ein 48 Jahre alter Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit, der sich aus beruflichen Gründen in Görlitz aufgehalten hatte. In dem eingestürzten Haus befanden sich nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen.