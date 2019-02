27. Februar 2019, 18:51 Uhr Göppingen Misshandlung in Pflegeheim

Sechs Personen sollen in einer Pflegeeinrichtung sexuell misshandelt worden sein.

Vier Frauen und zwei Männer sollen in einer Pflegeeinrichtung der diakonischen Wilhelmshilfe in Göppingen sexuell misshandelt und dabei gefilmt worden sein. Die Opfer seien meist schwer an Demenz erkrankt, teilte der Trägerverein am Mittwoch mit. Die mutmaßliche 47-jährige Täterin sitze in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge hat die seit 18 Jahren in der Einrichtung beschäftigte Mitarbeiterin die Videos an einen Bekannten weitergeleitet, der auch inhaftiert wurde. Sie sei fristlos entlassen worden. Die Taten sollen zwischen August und Oktober 2017 begangen worden sein.