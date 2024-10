Die Polizei ist in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Bar sollen am späten Mittwochabend Schüsse gefallen sein, sagte Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Er sei im ständigen Austausch mit der Polizei. Der Täter ist demnach noch flüchtig. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Südwest Presse schreibt von zwei Schwerverletzten und einem tödlich getroffenen Opfer. Auf Fotos zu sehen waren unter anderem vermummte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Nach Angaben eines dpa-Reporters war auch die Spurensicherung vor Ort.

Ein Polizeisprecher wollte sich in der Nacht zum Donnerstag zunächst nicht dazu äußern, was in der Göppingern Innenstadt vorgefallen ist. Die schwäbische Stadt liegt etwa 40 Kilometer östlich von Stuttgart. Zum Zeitpunkt der Schüsse war nach Angaben von Maier das 19. Göppinger Weinfest im Gange. Dieses sei nicht geräumt worden, sondern normal zu Ende gegangen. Es habe keine Panik gegeben. Ob das Weinfest in den kommenden Tagen weitergehen soll, war in der Nacht zunächst nicht bekannt.