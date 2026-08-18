Sind die Flammen eines Brandes gelöscht, beginnt für die Feuerwehrleute eine weitere mühsame Arbeit. Nämlich die Suche nach versteckten Glutnestern. In Fußböden oder Dämmungen beispielsweise können noch kleine Stellen glühen, was bei oberflächlicher Betrachtung schwer zu erkennen ist. Noch schwieriger ist das Aufspüren von glimmendem Material nach Waldbränden, wie jetzt im Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen. Auch unter scheinbar völlig verbranntem Waldboden verbergen sich glimmende Stellen. Daher streifen die Helfer mit Wärmebildkameras über die Flächen, um heiße Überreste des Brandes zu finden. Glut ist eine Oxidation ohne Flammen. Fans von Grillgut schätzen die lang anhaltende Wärme, die von glühenden Kohlen ausgeht und über der Fleisch, Kartoffeln oder Gemüse langsam gegart werden können, ohne sie durch hoch aufflackernde Flammen zu verbrennen. Ebendiese lang anhaltende Wärme ist es auch, die Glutnester nach Bränden so gefährlich macht: Mit etwas Wind ist das Feuer schnell erneut entfacht. Gelöscht wird die Glut in Grill und Wald im Prinzip mit der selben Methode: Material entziehen und, meist mit Wasser, abkühlen.