Zum Hauptinhalt springen

Glücksspielsucht„Es ist, als ob einem der Teufel im Nacken sitzt“

Lesezeit: 6 Min.

In Deutschland gelten 1,3 Millionen Menschen als süchtig nach Glücksspiel.
In Deutschland gelten 1,3 Millionen Menschen als süchtig nach Glücksspiel. Federico Delfrati

Mit 15 Jahren ging Philipp zum ersten Mal in eine Spielhalle. Seitdem verlor er viel Geld in Casinos, machte hohe Schulden und brach schließlich zusammen. Warum entwickeln besonders oft junge Männer eine Glücksspielsucht und was hilft dagegen?

Von Luisa Brünger, Moritz Finkenzeller und Maximilian Seidel

SZ bei Google bevorzugen

Philipps Geschichte beginnt in einer Spielhalle. Bunte Lichter, gratis Kaffee und Cola, schillernde Automaten mit bunten Symbolen. Obwohl es lange her ist, erinnert sich Philipp noch genau daran. „Die Lichter an den Automaten haben mich fasziniert“, sagt er am Telefon.

Zur SZ-Startseite

Glücksspielsucht
:Hände weg von Sportwetten, oder ihr endet wie ich

Er verzockt 800 000 Euro, beklaut seine Partnerin, sitzt drei Jahre im Gefängnis. Die Sucht nach Sportwetten hat Thomas Melchiors Leben ruiniert. Jetzt möchte er andere davon abhalten. Und wählt eine riskante Methode.

SZ PlusVon Marcel Laskus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite