Mit 15 Jahren ging Philipp zum ersten Mal in eine Spielhalle. Seitdem verlor er viel Geld in Casinos, machte hohe Schulden und brach schließlich zusammen. Warum entwickeln besonders oft junge Männer eine Glücksspielsucht und was hilft dagegen?

Von Luisa Brünger, Moritz Finkenzeller und Maximilian Seidel