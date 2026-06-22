Philipps Geschichte beginnt in einer Spielhalle. Bunte Lichter, gratis Kaffee und Cola, schillernde Automaten mit bunten Symbolen. Obwohl es lange her ist, erinnert sich Philipp noch genau daran. „Die Lichter an den Automaten haben mich fasziniert“, sagt er am Telefon.
Glücksspielsucht„Es ist, als ob einem der Teufel im Nacken sitzt“
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Mit 15 Jahren ging Philipp zum ersten Mal in eine Spielhalle. Seitdem verlor er viel Geld in Casinos, machte hohe Schulden und brach schließlich zusammen. Warum entwickeln besonders oft junge Männer eine Glücksspielsucht und was hilft dagegen?
Von Luisa Brünger, Moritz Finkenzeller und Maximilian Seidel
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