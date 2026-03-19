Eines der größten Rätsel unserer Zeit ist der World Happiness Report, den ein interdisziplinäres Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford herausgibt. Zum neunten Mal in Folge landet Finnland auf dem ersten Platz. Wie kann das nur sein?
World Happiness ReportSind die melancholischen Finnen wirklich so glücklich?
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Zum neunten Mal in Folge stehen die Finnen beim Glücksreport auf dem ersten Platz. Dabei hat das Land lauter Probleme, Arbeitslosigkeit, Drogen, Russland nebenan.
Von Alex Rühle
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