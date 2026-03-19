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World Happiness ReportSind die melancholischen Finnen wirklich so glücklich?

Lesezeit: 3 Min.

Kaltes Bad nach der Sauna: finnisches Lebensgefühl – genügt das schon für Platz eins?
Kaltes Bad nach der Sauna: finnisches Lebensgefühl – genügt das schon für Platz eins? Sergei Grits/AP

Zum neunten Mal in Folge stehen die Finnen beim Glücksreport auf dem ersten Platz. Dabei hat das Land lauter Probleme, Arbeitslosigkeit, Drogen, Russland nebenan.

Von Alex Rühle

Eines der größten Rätsel unserer Zeit ist der World Happiness Report, den ein interdisziplinäres Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford herausgibt. Zum neunten Mal in Folge landet Finnland auf dem ersten Platz. Wie kann das nur sein?

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In Dänemark gibt es vor allem zwei Arten von öffentlichen Statuen. Statuen, die wichtige Männer darstellen, und Statuen, die nackte Frauen zeigen.  Schluss damit, sagt die Autorin Maren Uthaug.

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