(SZ) Dieser Tage flatterte eine Nachricht der Fußballbilderfirma Panini ins Mailpostfach: Die erste Sammelserie zur Weltmeisterschaft 2026 gibt es zu kaufen, endlich. 630 Karten insgesamt, einschließlich neun Golden-Ballers-Sondermotiven zu Ehren großer Torjäger und dreier Spezialkarten für die Maskottchen. Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften mitspielen, es ist eine XXXL-Weltmeisterschaft, sie erstreckt sich über 104 Partien in drei Ländern, USA, Mexiko, Kanada, weshalb man auch drei Maskottchen braucht. So hat sich der Fußball verändert: 1970 in Mexiko amtierte das Maskottchen Juanito noch allein, nur 16 Länder nahmen teil, das Panini-Album war entsprechend schmal, ein Heftchen. Und die Fotos der Fußballer gaben Rätsel auf: Auf dem Sammelbild von Uwe Seeler – ein Golden Baller der alten Tage – ist im Hintergrund ein Mann, der aussieht wie Günter Guillaume.

Eine bis zum Platzen aufgepumpte Weltmeisterschaft wie diesmal ist Ausdruck des Größenwahns des Fußballs und nicht nur des Fußballs – und derart überdimensionierte Alben verändern den Charme des Sammelbildersammelns der Vergangenheit, als zu Weltmeisterschaftszeiten drei Briegel für einen Platini aufzubieten waren. Oder die komplette belgische Nationalmannschaft für einen Pelé. Kleben und kleben lassen, ganz im Zeichen vieler interessanter Fußballerfrisuren aus aller Herren Länder. Früher mussten sich die Kinderchen noch keinen Bruch heben, wenn sie ihre Tauschware im Schulranzen mit sich herumschleppten. Als die Alben allmählich an Umfang zulegten, gab es erste verwirrende Momente. Bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2011 sah die Nordkoreanerin Jon Myong-hwa (Bildnummer 214) exakt so aus wie die Nordkoreanerin Kim Kyong-hwa (Bildnummer 206): Bei Panini hatten sie etwas durcheinandergebracht und einem Spielerin-Gesicht zwei Namen zugeordnet. Jetzt, bei 630 Karten: Wer will da den Überblick behalten. Und wie sind noch mal die Kurse? Wie viele Jamiro Monteiro (Kap Verde) werden auf den Tisch des Hauses zu legen sein für einen Florian Wirtz? Wie viele Rustam Ashurmatov (Usbekistan) für einen Kylian Mbappé? Und dann noch drei Maskottchen. Dabei wird es eine Mammut-Weltmeisterschaft, und das einzige Maskottchen einer Mammut-WM sollte ein Mammut sein.

Aber diese Art Beschränkung aufs Wesentliche ist im Weltfußball der Gegenwart nicht vorgesehen. Die zarten Sammelbilderalben von früher haben sich über die Jahre in wuchtige Sammelbildertelefonbücher verwandelt. Kein schlechtes Geschäft, aber im Raum steht nur die alte und immer wieder neue Frage, ob Quantität auch Qualität bedeutet. Für den Maradona-Sticker (Bildnummer 176) von 1982 bekommt man bei Ebay über 200 Euro, und die Wälzer und Schwarten der Weltmeisterschaft 2026 müssen erst noch beweisen, dass sie solche Preziosen auch im Angebot haben.