Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende hatten Journalisten und Fotografen noch vergeblich auf einen gemeinsamen Auftritt der beiden gewartet. Zwar waren sowohl Ex-Google-CEO Eric Emerson Schmidt als auch Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt anwesend. Zusammen sah man sie dort jedoch nicht.
Gloria-Sophie Burkandt und Eric SchmidtSöder-Tochter zeigt sich zusammen mit Google-Milliardär bei Olympia
Lesezeit: 4 Min.
Schon länger gibt es Gerüchte über Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, und den Tech-Milliardär Eric Schmidt. Nun waren sie bei Olympia zusammen zu sehen. Die beiden trennen 43 Jahre.
