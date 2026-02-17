Zum Hauptinhalt springen

Gloria-Sophie Burkandt und Eric SchmidtSöder-Tochter zeigt sich zusammen mit Google-Milliardär bei Olympia

Lesezeit: 4 Min.

„Google-Milliardär liebt Söder-Tochter“, titelte die Bild -Zeitung Anfang Februar. Von Gloria-Sophie Burkandt und Eric Schmidt gab es weder Bestätigungen noch Dementi.
Schon länger gibt es Gerüchte über Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder, und den Tech-Milliardär Eric Schmidt. Nun waren sie bei Olympia zusammen zu sehen. Die beiden trennen 43 Jahre.

Von René Hofmann, Jürgen Schmieder, Hannah Wilhelm

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende hatten Journalisten und Fotografen noch vergeblich auf einen gemeinsamen Auftritt der beiden gewartet. Zwar waren sowohl Ex-Google-CEO Eric Emerson Schmidt als auch Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt anwesend. Zusammen sah man sie dort jedoch nicht.

