Hannover (dpa/lni) - Zusammen mit dem evangelischen Landesbischof Ralf Meister und dem katholischen Bischof Heiner Wilmer haben Jugendliche am Silvesternachmittag einen Gottesdienst für den Erhalt der Schöpfung gefeiert. Begangen wurde der in der ARD am Dienstag übertragene ökumenische Gottesdienst im Zoo Hannover, vor dem 360-Grad-Rundumbild "Amazonien" des Künstlers Yadegar Asisi.

"Ich muss mehr auf meinen Lebensstil achten", sagte der katholische Bischof von Hildesheim, Wilmer, auf die Frage einer jungen Frau nach persönlichen Konsequenzen auf Klimawandel und Umweltverschmutzung. So wolle er persönlich zum Beispiel den Gebrauch von Plastik einschränken. Die Kirchen hätten bei der Klimakonferenz vor allem in Paris viel im Hintergrund gewirkt, sagte Meister. "Der Klimawandel ist nicht nur eine politische Frage, er ist auch eine geistliche Frage."