Weil Regen auf dem kalten Boden schnell gefriert, sind die Straßen in Deutschland vielerorts spiegelglatt, so wie hier im nordrhein-westfälischen Solingen.

Zum Start in die Vorweihnachtswoche gibt es in weiten Teilen Deutschlands gefährliches Glatteis. Für Regionen in allen Bundesländern gelten deshalb am Montagmorgen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Wegen Glatteises seien Verkehrsbehinderungen möglich, Straßen und Schienen könnten stellenweise sogar unpassierbar sein, hieß es.

Demnach greifen Ausläufer eines Tiefs südlich von Island zunächst auf den Westen und im Laufe des Montags auch auf den Osten Deutschlands über. "Dabei tritt Glatteisregen auf. Anschließend setzt sich allmählich mildere Luft durch", teilte der DWD mit. Wegen des teils mehr als 20 Zentimeter tief gefrorenen Bodens kann es nach DWD-Angaben mancherorts längere Zeit Glatteis geben, wenn der Regen auf dem Boden gefriert. In Bayern rechnet der DWD vor allem in Franken mit Glatteis. In Nordrhein-Westfalen hingegen entspanne sich die Situation bereits wieder.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau im baden-württembergischen Kreis Rastatt wurden vier Menschen verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden. In Rheinland-Pfalz gab es im Rhein-Lahn-Kreis Unfälle mit zwei Leichtverletzten.

Im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr sieben witterungsbedingte Unfälle mit Sachschaden. Man befürchte weitere Unfälle in den Morgenstunden. "Vielleicht kann der ein oder andere seine Abfahrtszeit ja noch ein bisschen nach hinten verschieben, zumindest bis die Streudienste durch sind", sagte ein Sprecher am frühen Montagmorgen.

Der DWD riet, den Aufenthalt im Freien weitestgehend zu vermeiden. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen. Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen.

Mancherorts fällt die Schule aus

Folgen gibt es auch für Schulen: Die Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven müssen am Montag erst ab der dritten Stunde zur Schule gehen. Wegen der Warnung vor Glatteis falle der Unterricht an allen öffentlichen Schulen in den ersten beiden Unterrichtsstunden aus, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Eltern und Erziehungsberechtigte könnten jedoch entscheiden, ob sie ihr Kind trotzdem in die Schule schicken. Es werde eine Notbetreuung angeboten. Die Präsenzpflicht gilt dann wieder ab der dritten Unterrichtsstunde.

In mehreren niedersächsischen Landkreisen und Städten fällt am Montag wegen der "zu erwartenden extremen Wetterbedingungen" an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Unterricht aus. Das kündigten etwa die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie die Städte Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg an - außerdem Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, aber nicht an den berufsbildenden Schulen.

Flugausfälle in Frankfurt

Auch an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt gab es wegen des Glatteises Probleme: Angesichts der Witterungsbedingungen gebe es Verzögerungen und Flugausfälle, teilte der Airport mit. Von den für Montag geplanten insgesamt etwa 1100 Starts und Landungen waren nach Angaben einer Flughafensprecherin am Morgen bereits 176 annulliert worden. Reisende wurden gebeten, sich vor ihrem Flug zu informieren, ob ihre gebuchte Maschine startet und sollten möglichst früh zum Check-in-Schalter kommen.

Der Flugbetrieb sei nicht komplett eingestellt, sagte die Sprecherin. Es gelte aber zunächst eine sogenannte Anflugsteuerung, was dazu führe, dass pro Stunde nur eine bestimmte Zahl von Maschinen - weniger als sonst - landen dürfe. Die Nordwest-Landebahn war demnach am Morgen gesperrt. Der Winterdienst und Streufahrzeuge seien im Dauereinsatz. Auch die nötige Enteisung der Flugzeuge führe zu Verzögerungen.