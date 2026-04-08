Warum lästern wir über andere? Was macht das Lästern mit uns und kann gossipen auch gut sein? Was macht Gossip mit den Betroffenen? Zu diesen Fragen sprechen Gizem Çelik, Creatorin & Podcasthost, CEO of Pop Culture, Hanni Hase, Content Creatorin und Alica Schellhorn, Psychologin, Psychotherapeutin i.A. am 9. Mai auf dem MINDPOP-Festival in München.

MINDPOP ist das neue Festival der Süddeutschen Zeitung. Es macht SZ-Journalismus zum Live-Erlebnis – mit Gästen und Inhalten, die redaktionell kuratiert sind. Auf dem Programm stehen die großen Fragen der Zeit, die kontrovers diskutierten Themen unseres Alltags und die Geschichten, die oft zwischen Newsfeed und To-do-Liste untergehen.

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