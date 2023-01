Von Oliver Meiler, Rom

Ewige Ruhe ist ein relativer Begriff, zumal für die Hinterbliebenen. Die verstricken sich oft in unselige Erbstreitereien, auch mal in einen "Erbkrieg" - so nennen die italienischen Medien nun die Wirren und Mysterien um den Nachlass von Gina Lollobrigida, der grandiosen "Lollo", einer Diva von zeitloser Eleganz, obschon martialische Bilder ja gerade gänzlich unpassend sind. Dabei ist nicht einmal klar, wie viel ihr Erbe wert ist. Zehn Millionen Euro? Oder ist es viel, viel mehr? Es gibt Gerüchte, Lollobrigida habe in Amerika ein Vermögen von 215 Millionen Dollar versteckt gehabt. Was ist mit dem Testament: Gibt es eins, womöglich gar mehrere?