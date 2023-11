Der Musiker Gil Ofarim hat in seinem Prozess wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung überraschend ein Geständnis abgelegt. "Die Vorwürfe treffen zu", sagte der Musiker am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig. Zu dem Hotelmanager, der als Nebenkläger auftritt, sagte er: "Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen."

Das Verfahren gegen Ofarim ist daraufhin eingestellt worden. Der 41-Jährige muss einen Geldbetrag in Höhe von 10 000 Euro zahlen, sagte der Vorsitzende Richter. Zudem soll ein Schmerzensgeld für den Betroffenen vereinbart worden sein. Ursprünglich waren zehn Verhandlungstage angesetzt gewesen, an denen zahlreiche Zeugen gehört werden sollten.

Der jüdische Musiker hatte im Oktober 2021 auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Ein Hotelmitarbeiter habe zu ihm gesagt: "Packen Sie Ihren Stern ein", erst dann könne er ihn einchecken. Dies soll sich auf eine Kette mit einem Davidstern bezogen haben, die Ofarim regelmäßig trägt. Millionen sahen das Video, die Aufregung danach war groß: unverhohlener Antisemitismus, mitten ihn Deutschland. Der Hotelmitarbeiter bekam Drohbriefe.

Seit dem 7. November wurde der Fall vor dem Landgericht Leipzig verhandelt, unter Verdacht stand nun allerdings der Sänger. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hatte sich der Vorfall nicht so zugetragen, wie von Ofarim behauptet worden war. Nach umfangreichen Ermittlungen folgte eine Anklage gegen ihn. Ofarim waren unter anderem Verleumdung und falsche Verdächtigung sowie Betrug und falsche Versicherung an Eides statt vorgeworfen worden. Das Verfahren gegen den Hotelmanager war bereits vor dem Prozess eingestellt worden.

Das Video habe er nun gelöscht, sagte Ofarim am Dienstagmittag vor Gericht. Der Sänger habe "all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt", schrieb der Zentralrat der Juden in Deutschland nach dem Geständnis auf X. Er habe auch die jüdische Gemeinschaft belogen. "Wir verurteilen das Verhalten von Gil Ofarim. Er muss in jeder Hinsicht die Konsequenzen für seine Lüge tragen", heißt es dort weiter.