Von Tanja Rest

Gil Ofarim hat nun also in einem Interview gesagt, es sei gar nicht wichtig, ob die Kette mit dem Davidstern beim Einchecken ins Hotel zu sehen war. "Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres." Das klang seltsam vage und weichgespült. Das klang ganz anders als noch zwei Wochen zuvor. Da hatte der 39 Jahre alte Musiker vor eben jenem Hotel in Leipzig auf dem Bürgersteig gesessen und ein Video aufgenommen, in dem er stellenweise mit den Tränen kämpfte. Man habe andere beim Einchecken vorgezogen und ihn warten lassen. Jemand habe aus einer Ecke gerufen: "Pack deinen Stern ein!" Worauf der Hotelangestellte angeordnet habe: "Packen Sie Ihren Stern ein." - "Wirklich?", sagte Ofarim zu seinen 155 000 Instagram-Followern, wischte sich über die Augen und hielt den Davidstern in die Kamera. "Deutschland 2021." Und dieses Deutschland, in dem Antisemitismus wieder zum Tagesgeschäft gehört, glaubte ihm.