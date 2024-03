Interview von Kerstin Lottritz

In Wuppertal greift ein 17-Jähriger vier Mitschüler mit einem Messer an, in Uetersen bei Hamburg wird ein Zwölfjähriger von einem gleichaltrigen Mitschüler geschlagen und gewürgt, ein Video von der Tat kursiert im Internet. Die Zahl der polizeilich erfassten Vorfälle von Gewalttaten unter Kinder und Jugendlichen ist im vergangenen Jahr laut einer vorläufigen Zwischenbilanz des Bundeskriminalamts weiter gestiegen. Viele der Taten finden im Umfeld der Schulen statt. Klaus Seifried, Vorstand der Sektion Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologen, erklärt, was getan werden muss, damit der Schutzraum Schule auch wirklich sicher ist.