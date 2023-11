In Deutschland steigt die Zahl gewalttätiger Übergriffe. Besorgniserregend findet die Polizei vor allem die wachsende Zahl nicht deutscher und jugendlicher Tatverdächtiger. Aber so eindeutig ist die Statistik nicht.

Von Constanze von Bullion und Christoph Koopmann, Berlin/Wiesbaden

Die Zahlen gelten in Sicherheitskreisen als Warnruf: In Deutschland nimmt die Gewaltkriminalität zu. Das gab das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag bei seiner Herbsttagung in Wiesbaden bekannt. Nach einer vorläufigen Zwischenbilanz, bei der Daten aus etlichen Bundesländern allerdings noch fehlen, stieg die Zahl der Tatverdächtigen bei Gewaltdelikten im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent. Schon im vergangenen Jahr war ein Anstieg aufgefallen. Als besorgniserregend aber wertet das BKA die wachsende Zahl nicht deutscher und jugendlicher Tatverdächtiger.