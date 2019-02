3. Februar 2019, 18:47 Uhr Gewalt in Schulen Mobbing-Verdacht

Polizei ermittelt nach Tod einer Grundschülerin aus Berlin. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung für deren Suizid.

Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin will der Berliner Senat Mobbing-Vorwürfen nachgehen. Darin sei auch die Schulaufsicht eingebunden, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Sonntag. Zuvor war der Tod der Elfjährigen aus dem Berliner Bezirk Reinickendorf bekannt geworden. Laut Tagesspiegel soll das Mädchen vor einigen Tagen einen Suizidversuch unternommen haben und später an den Folgen im Krankenhaus gestorben sein. Als möglicher Hintergrund steht der Verdacht von Mobbing an ihrer Schule im Raum. Doch bislang gibt es weder eine offizielle Bestätigung für den Suizid, noch ist der genaue Hintergrund geklärt. Am Samstagabend hatten sich laut Medienberichten rund 150 Menschen zu einer Mahnwache vor der Schule der Kindes versammelt. Elternvertreter werfen der Leitung vor, Mobbing und Gewalt nicht ernst genug genommen zu haben, die Schulleiterin bestreitet dies.

Gegenwärtig ermittele die Kriminalpolizei, so ein Sprecher der Polizei. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt seien bisher nicht beteiligt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte eine umfassende Aufklärung an. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte dem Tagesspiegel: "Es ist erschütternd, welche tragischen Folgen Mobbing haben kann. Es geht durch alle gesellschaftlichen Schichten".