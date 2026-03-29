Selten zuvor hatte eine Folge von Caren Miosga so viel Wirbel gemacht, bevor sie überhaupt ausgestrahlt wurde. Der Grund heißt: Collien Fernandes. Die Schauspielerin spricht an diesem Sonntagabend in der ARD-Talkshow über ihre Erfahrungen mit digitaler Gewalt. In der gleichen Sendung tritt unter anderem Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) auf, um über digitale Gewalt zu sprechen und wie Frauen besser davor geschützt werden können. Doch natürlich sind der Anlass die Vorwürfe, die Fernandes ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Christian Ulmen, seit einem Spiegel-Bericht vom 19. März öffentlich macht. Seitdem beherrscht der Fall große Teile der öffentlichen und medialen Debatte. Was sagt Fernandes in der Sendung zu den zentralen Punkten? Und was sind die bisher bekannten Fakten?