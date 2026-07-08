Nach einem Verbrechen steht oft der mutmaßliche Täter im Fokus, so auch im Fall des totgeprügelten Zugbegleiters Serkan Çalar. Seine Familie möchte das ändern und sagt: Seht her, das ist der Mann, den wir so schrecklich vermissen.

Eray Çalar nennt es einen Fluch, dass ausgerechnet hinter dem Haus seiner Familie Züge fahren. Das Mehrfamilienhaus steht an einer Bahnstrecke in Ludwigshafen. Wenn sein großer Bruder dort im Dienst eingeteilt gewesen sei, habe er manchmal angerufen, gesagt: „In dem Zug gleich bin ich drin.“ Wenn seine Mutter heute Züge vorbeifahren sehe, breche es ihr das Herz, sagt Çalar. „Sie denkt dann daran, dass ihr Sohn in einen Zug eingestiegen ist und einfach nicht mehr zurückkam.“