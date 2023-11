Saufen kommt aus der Mode: Immer weniger Heranwachsende müssen wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt werden. Im vergangenen Jahr kamen gut 11 500 junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren deswegen in eine Klinik. Das waren 1,3 Prozent weniger als 2021 und 43,1 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie 2019, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

"Damit sind die Fallzahlen das dritte Jahr in Folge gesunken und erreichten 2022 den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2001." Den Höchstwert gab es im Jahr 2012 mit etwa 26 700 Behandlungsfällen in dieser Altersgruppe.

Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vermuten, dass es wegen der Einschränkungen während der Corona-Pandemie weniger soziale Anlässe gab, Alkohol zu konsumieren. "Die Schließung von Clubs und Bars hatte hierbei möglicherweise einen protektiven Effekt, denn junge Menschen konsumieren üblicherweise in Gesellschaft", sagte eine Sprecherin. Möglicherweise hätten Jugendliche in der Pandemie "einen anderen Umgang mit Alkohol erprobt und diese Gewohnheiten beibehalten". Auch demografische Effekte spielen eine Rolle, wie das Amt ergänzte. Die Bevölkerung in der Altersgruppe 10 bis 19 Jahre schrumpfte zwischen 2001 und 2022 um 16,6 Prozent.