Es hört ja niemand mehr zu, sagen die Leute, also wurden in Hamburg zwei spezielle Bänke in den Park gestellt, extra zum Plaudern. Aber wie soll man zuhören, wenn keiner redet?

Von Carolin Werthmann

Es gibt noch Menschen, die gucken einfach nur in die Luft und denken nach. Kein Handy in der Hand, kein Buch, kein Kreuzworträtsel, weder Musik noch Podcast im Ohr. Wie diese alte Dame auf der Bank im Eimsbütteler Park in Hamburg. Sitzt einfach da und guckt zum Weiher, auf dem Enten Plastikbecher anschnabeln, die da neben viel zu früh gefallenem Augustlaub im warmen Wasser schwimmen. Lufttemperatur: 33 Grad. Ob die Dame weiß, dass sie auf einer besonderen Bank sitzt?

"Setzen Sie sich gern dazu", steht da geschrieben. Weiße Schrift auf moosgrünem Lack, so unscheinbar, dass man auch daran vorbeigehen könnte. Zwei solcher "Geselligen Bänke" haben sie vor ein paar Monaten auf Initiative einer Bürgerin in Hamburg aufgestellt. Im Park säßen die Leute meist allein oder mit Menschen, die sie eh schon kennen. Man komme ja gar nicht mehr ins Gespräch, beklagte sie.

Die "Geselligen Bänke" sollen Abhilfe schaffen und zum Austausch einladen. Zum Beispiel Leute, die neu ins Viertel gezogen sind und Anschluss suchen. Alte und junge Menschen, die einfach Lust auf Unterhaltung haben. Eine ehrenvolle soziale Idee. Funktioniert sie auch?

Gesprächsbedarf ist offenbar da, nicht nur in Hamburg. "Gesellige Bänke" gibt es auch in Esslingen und in der Schweiz, nur dass man in Esslingen und in Interlaken nicht schnackt, sondern schwätzt und "Hoi Urs" sagt, die Bänke also konsequenterweise "Schwätzbänkle" und "Zuhörbänkli" heißen.

Ein paar Worte, ein netter Gruß

Im besten Fall bekommt man dort Geschichten erzählt wie im Film "Forrest Gump". Da sitzt Tom Hanks auf einer Bank in Savannah, Georgia, wartet auf den Bus und erzählt seinen Sitznachbarn Geschichten aus seinem verrückten Leben. Vietnamkrieg, Shrimpsfischen, Millionär werden, Amerika zu Fuß durchqueren, die Liebe des Lebens finden, die Liebe des Lebens verlieren. Wenn das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist, ist die Parkbank wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was passiert.

Theoretisch.

Praktisch gleicht das Bild im Hamburger Park eher dem der Spatzen auf der Stromleitung. Wenn überhaupt, ist jeder für sich allein, Sicherheitsabstand mindestens 1,5 Meter, auch ohne Virus. Was evolutionstechnisch betrachtet durchaus verständlich ist: Homo sapiens könnte ja in Gefahr geraten, würde er sein intuitives Distanzempfinden übergehen und sich dem Unbekannten nähern. Der Anthropologe Edward T. Hall hat in den 1960er-Jahren mit seinem Distanzzonen-Modell definiert, welche Räume Menschen abhängig von den sozialen Gegebenheiten zueinander einhalten. Sich auf eine Parkbank neben Fremde zu setzen, wäre demnach ein Eindringen in die persönliche Zone und sprengt den Wohlfühlabstand von mindestens 120 Zentimetern.

Dabei hätten Menschen wie die alte Dame auf der Bank in Eimsbüttel sicher einiges zu erzählen. Also gesellt man sich zu ihr, wie es dort steht, weiß auf moosgrün. Und sie erzählt. 91 Jahre, raunt sie, als wolle sie das lieber vertuschen. Man kauft ihr das Alter sowieso kaum ab, mit 91 muss man erst mal schaffen, sich so elegant von einer Parkbank zu erheben und davonzugleiten wie sie, zurück in eine Wohnung, die im fünften Stock liegt, ohne Aufzug, nur mit Treppen, die sie immer noch jeden Tag erklimmt ("Runter ist schwieriger als rauf, das war auch schon beim Wandern so"). Das kurze graue Haar trägt sie sauber gescheitelt, Ohrringe, Halskette, Armkette, um den Finger ein Ehering wie eingewachsen, von einem Mann, den es nicht mehr gibt. Eine flüchtige Begegnung, ein paar Worte, ein netter Gruß.

Detailansicht öffnen Christoph Busch und sein Team vom "Zuhör-Kiosk" in Hamburg haben die Bänke in Eimsbüttel aufgestellt. (Foto: Carolin Werthmann/)

Mehr muss es auch gar nicht sein, sagt Christoph Busch. Er wohnt um die Ecke, kommt in Trekkingsandalen, Karohemd und Leinenhose zur "Geselligen Bank". Über Busch, 75, hat vor vier Jahren fast jede deutsche Zeitung berichtet, damals hat er einen Zuhörkiosk im Hamburger U-Bahnhof Emilienstraße eröffnet. Sein ehrenamtliches Team war es auch, das die "Geselligen Bänke" in Eimsbüttel aufstellen ließ. "Die Bänke sollen zu nichts verpflichten", sagt Busch. "Man sitzt hier, redet miteinander oder auch nicht und geht wieder." Eigentlich simpel. Und tatsächlich belegen Studien, dass selbst oberflächliche Interaktionen das Wohlbefinden der Menschen erhöhen. Trotzdem glauben viele, sie würden sich aufdrängen, wenn sie ein Gespräch begönnen. Untersuchungen deuten aber eher darauf hin, dass Menschen es als positiv empfinden, angesprochen zu werden.

Nur warum machen die meisten Parkbesucher in Hamburg, vor allem die Jüngeren, dann einen Bogen um diese Bank?

Wenn sie allein im Park unterwegs sei, wolle sie das auch bleiben, sagt eine Frau, etwa 30. Ein junger Mann glaubt, es schüre Erwartungen, sich ausgerechnet auf diese Bank zu setzen. Oder man käme sich ausgestellt vor, irgendwie bedürftig, auf der Suche nach Kontakt. Es gebe ja inzwischen viel einfachere, bequemere digitale Mittel, Menschen kennenzulernen, sagt ein anderer. Und was, wenn da ein "Weirdo" sitzt, ein komischer Kauz wie der dort vorn, der mit Bierflasche in der Hand seinem Kumpel grölend erklärt, warum Hamburg nicht katholisch ist.

Detailansicht öffnen Eine Einladung zum Gespräch - oder sogar mehr? Das rote Herz macht den Unterschied. (Foto: Carolin Werthmann/)

Auf einer der beiden Bänke in Eimsbüttel ist auch noch ein Herz aufgemalt. Tinder analog. Macht die Sache nicht gerade entspannter. Wozu braucht es Bänke, wenn sich die Gesprächspartner online vorselektieren lassen. Die bösen digitalen Medien also mal wieder, hat das Smartphone das Parkbankgespräch unvorstellbar gemacht?

Einfach abwarten, was passiert

"Das wäre zu einfach", sagt Kommunikationswissenschaftlerin Christine Linke. Die Professorin von der Hochschule Wismar beschäftigt sich mit der Rolle der digitalen Medien in Beziehungen, Alltag und Kultur und warnt vor der Schlussfolgerung, der mediale Wandel führe dazu, dass niemand mehr wisse, wie Kommunikation in Präsenz funktioniert. "Die Parkbank ist etwas, das vor allem junge Menschen typischerweise meiden. In dieser Phase herrscht ganz viel Unsicherheit, und es geht eher darum, sich von Bereichen der Erwachsenen abzugrenzen." Noch dazu zeige sich anhand der Bänke ein komplexes Zusammenspiel aus kultureller Prägung und individueller sozialer Kompetenz. Der Mensch in der Turbo-Gesellschaft der Spätmoderne hat in seinem Alltag ohnehin so viele flüchtige Kontakte - über die Arbeit, im Verkehr, am Telefon, per E-Mail -, dass er womöglich übersättigt ist und es gar nicht mehr nötig hat, sich auch noch auf einer Parkbank mit einem Fremden unterhalten zu müssen.

Christoph Busch sieht das optimistischer und das Projekt schon gar nicht als gescheitert an. Immer wieder hört er von Begegnungen. Er möchte, dass den Leute bewusst ist, wie sozial eine Parkbank sein kann. Hinsetzen, vielleicht ja mal ohne Blick aufs Smartphone, ohne Kopfhörer, vielleicht noch nicht mal mit einem Buch in der Hand. Mutig in die Luft gucken und nachdenken und warten, was passiert.

Vielleicht setzt sich ja doch jemand dazu.