Nach einem tödlichen Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 42-Jährigen sei Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ergangen, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Bernd Weidig auf einer Pressekonferenz in Saarbrücken. Das Amtsgericht Saarbrücken habe die Untersuchungshaft angeordnet. Außerdem werde wegen eines tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ein 58-jähriger Gerichtsvollzieher war am Dienstagmorgen getötet worden, als er in Bexbach im Saarland seinen Dienst ausübte. Das teilte das Justizministerium in Saarbrücken mit.

Angriff mit dem Jagdmesser

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Kopf und den Oberkörper des Gerichtsvollziehers eingestochen und ihn damit tödlich verletzt haben, sagte Weidig. Das Opfer sei noch am Tatort gestorben.

Der 58 Jahre alte Gerichtsvollzieher war am Dienstagmorgen wohl „anlässlich einer Räumung im Wege der Zwangsvollstreckung“ in der Wohnung des 42-Jährigen. Drei Personen von der Hausverwaltung hätten ihn dabei begleitet, sie seien aber nicht mit in die Wohnung gegangen, berichtete Weidig.Der Tatverdächtige war direkt nach der Tat im Stadtteil Oberbexbach festgenommen worden. Laut Weidig räumte er die Tat ein. Der Verdächtige sei nicht vorbestraft und ledig.

Große Betroffenheit im Saarland

Die Tat löst im Saarland und in der Stadt Bexbach eine große Betroffenheit aus. Nach Angaben der saarländischen Justizministerin Petra Berg (SPD) war der Gerichtsvollzieher ein erfahrener Kollege, ein Ehemann und Vater. Die Landesregierung habe am Mittwoch Halbmast geflaggt. Zudem werde bald ein Kondolenzbuch in der Staatskanzlei ausgelegt. Auch wolle sie in den kommenden Tagen prüfen, wie die Sicherheit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher verbessert werden könne.

Auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der Bürgermeister der Stadt Bexbach, Christian Prech (CDU), zeigten sich tief betroffen. Die Tat habe ihn „persönlich tief erschüttert“, wie auch die Menschen in ganz Bexbach, sagte Prech der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Mit Trauer und Fassungslosigkeit reagierte auch der Landesverband der Gerichtsvollzieher im Saarland auf die Nachricht, dass ein Kollege im Dienst getötet wurde. „Wir sind alle total geschockt“, sagte der erste Vorsitzende Gerd Luckas im Gespräch mit der DPA. „Jetzt wird uns die Gefahr unseres Berufs wieder sehr bewusst.“

Gerichtsvollzieher fordern besseren Schutz

Sicherheit sei immer schon ein großes Thema gewesen, „aber es wird ein immer größeres Thema werden“. Denn die Verrohung gegenüber der Staatsgewalt nehme immer weiter zu. Davon seien auch die Gerichtsvollzieher betroffen. Bei dem 58-Jährigen, der getötet wurde, habe es sich um einen sehr erfahrenen Kollegen gehandelt, mit dem er vor über 20 Jahren gemeinsam die Ausbildung zum Gerichtsvollzieher absolviert habe, sagte Luckas.

Angesichts der Tat fordert der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund ein besseres Schutz- und Sicherheitskonzept für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst. Als drei Hauptanliegen nannte der Vorsitzende Matthias Boek im Gespräch mit der DPA eine verbesserte Ausbildung mit Techniken zur Abwehr und Deeskalation, bessere Schutzausrüstungen sowie einen höheren Schutz der Privatsphäre von Gerichtsvollziehern, da deren Wohnanschriften leicht herausgefunden werden könnten. Der Landesverband der Gerichtsvollzieher im Saarland ist dazu nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit dem Justizministerium.

Bislang seien Gerichtsvollzieher meist in Zivil, also ohne Uniform unterwegs, auch um die Anonymität von Schuldnern zu wahren und sie vor Stigmatisierung zu schützen. Auch seien Gerichtsvollzieher größtenteils alleine unterwegs und daher besonders gefährdet „Verbale Angriffe sind eigentlich an der Tagesordnung. Das gehört mit zu unserem Alltag“, sagt Boek. Dazu komme auch körperliche Gewalt: „Das fängt mit Spucken, Kratzen und Schubsen an“ und könne dann auch weiter eskalieren.

Gerichtsvollzieher treffen Menschen oft in Extremsituationen an. Dabei kann es zur Androhung von Gewalt kommen, mitunter gar eskalieren. Zuletzt wurden die Amtsträger mit Schusswaffe (April 2025, Nordrhein-Westfalen), Armbrust (Juni 2024, Rheinland-Pfalz) oder brennbarer Flüssigkeit (Mai 2023, Nordrhein-Westfalen) bedroht.