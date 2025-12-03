Meistens bricht diese Angst ganz plötzlich über ihn herein und reißt ihn weg, zurück nach Berlin. Abends, wenn die Dunkelheit kommt, passiert das. Dann hört er wieder diesen Schrei einer Frau. Dann setzt der Schüttelfrost ein, und Iker M. verliert die Kontrolle. „Es ist eine Art Albtraum, den man aber im Wachzustand hat“, sagt er. Manchmal greift er in solchen Situationen nach einem Gegenstand, nach etwas Festem, um in die Gegenwart zurückzufinden. Es ist noch immer eine weite Reise.