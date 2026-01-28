Eine Frau will ihren Ex-Mann töten. Weil er sie wieder und wieder filmt beim Sex, und weil er ihre Ziehtochter bedrängt, zu ihm zu ziehen. Seine Wut, seine Drohungen, ihr eigenes Versagen, alles soll weg. Also heuert sie eine Auftragskillerin an. Der Plan misslingt. Der Mann bleibt unversehrt. Zuschanden geht dafür die Tochter. Sie ist es jetzt, die sterben will.
GerichtsprozessIrgendwann wollte sie ihn nur noch loswerden
Lesezeit: 6 Min.
Sie sagt, ihr Ex-Mann quält sie. Dann engagiert sie mit ihrer Stieftochter einen Auftragsmörder. Eine Reise durch den Albtraum Patchworkfamilie.
