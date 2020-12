"Am Wochenende haben wir wirklich Gas gegeben. Am Montag kommen sie zur Post", schrieb Soyeon Schröder-Kim unter das Foto mit den Umschlägen.

Von Michael Neudecker

Ungewiss, ob die Scalalogen der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg schon auf das neueste Foto von Frau Schröder-Kim aufmerksam geworden sind; falls nicht, sei ihnen geraten, sich die Sache einmal anzusehen. Die Scalalogie ist die Wissenschaft der Treppenforschung, gegründet von einem Mann namens Friedrich Mielke, zeitlebens Hochschullehrer, Denkmalpfleger und nicht zuletzt: Treppenforscher. Treppen sind kein Witz, ohne Treppen wäre die Welt eine bloße Aneinanderreihung von Bungalows und Flachbauten. Schriftsteller und Filmemacher nutzen Treppen immer wieder als Symbol, in "Joker" tänzelt Joaquin Phoenix in einer Schlüsselszene des Films eine lange Treppe in der Bronx hinunter, während Sylvester Stallone als "Rocky" die Treppe des Philadelphia Museum of Art hinaufrennt, um nur zwei Treppenbeispiele zu erwähnen, und damit zurück zu Frau Schröder-Kim.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Ehefrau des Altkanzlers Gerhard Schröder ein Foto einer Treppe, offenbar in ihrem Haus, wobei jede einzelne Stufe mit Briefumschlägen belegt ist, oben, vorne, überall. Ein beeindruckender Anblick, weshalb mit Ausnahme einiger weniger, die sich für die Herkunft des Schildes "Hier war Goethe" am Fuße der Treppe interessierten, die meisten Antworten der Follower lobend ausfielen, "Tolle Idee der Präsentation", schrieb eine Nutzerin, "der Wahnsinn" eine andere. Wenige Tage zuvor hatte Frau Schröder-Kim ein Foto ihres Gatten gepostet, wie er Karten unterschreibt, auf denen er selbst drauf ist, die Karten mit dem von Schröder signierten Gesicht Schröders verschickten die beiden als Weihnachtspost.

Es gelingt Soyeon Schröder-Kim immer wieder, ihren Gatten als bodenständigen Normalrentner zu zeigen, so, wie er wirklich ist, und das ganz und gar en passant und bestimmt ohne Hintergedanken. Russland, Gazprom und all das, ach, das ist der andere Schröder. Der Instagram-Schröder trägt Daunenweste, bewundert Tomaten am hauseigenen Strauch und schreibt so viele Weihnachtskarten, dass Stufen damit ausgelegt werden können. Die Treppe als Symbol? Ein alter Hut. Die Treppe als Alltagsbühne, das ist die hohe Stiegenkunst.