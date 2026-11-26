Ein französischer Nachrichtensender nennt es einen „Coup de tonnerre“, einen Donnerschlag. Mehr als acht Jahren nach der Anzeige wird sich Gérard Depardieu nun bald in einem Prozess dem Vorwurf stellen müssen, im Sommer 2018 eine damals 22-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Ein Pariser Gericht wies die Berufung des französischen Schauspielers gegen das Verfahren zum Teil ab.

Der Prozess soll im kommenden Jahr stattfinden. Depardieus Probleme mit der Justiz, die sich bisher auf sexualisierte Übergriffe beschränkt hatten, erreichen mit diesem Fall eine kritische Stufe: Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu zwanzig Jahre Haft.

Die Schauspielerin und Tänzerin Charlotte Arnould beschuldigt Depardieu, dass er sich zweimal an ihr vergangen habe – bei ihm zu Hause, in seinem Pariser Anwesen im 6. Arrondissement, am 7. und am 13. August 2018. Das Gericht beschloss nun, dass der Prozess lediglich die mutmaßliche Tat vom 7. August betreffen soll.

Depardieu, heute 77 Jahre alt, war ein Freund von Charlotte Arnoulds Eltern. Ihr Vater führte früher Luxushotels in Savoyen und im Jura, wo Depardieu in den 1970er-Jahren Gast war, wie die Zeitung Le Parisien berichtet. Sie selbst kannte ihn seit ihrer frühsten Kindheit.

Sie sagt, sie habe den „väterlichen Freund“ stellen wollen

Nach dem Konservatorium für Tanz hatte Charlotte Arnould ihre ersten kleinen Rollen erhalten: in Kurzfilmen, in einer Fernsehserie. Vom prominenten Freund der Familie erhoffte sie sich Tipps, wie sie in ihrer Karriere weiterkommen würde. Warum sie am 13. August, nur wenige Tage nach der mutmaßlich ersten Vergewaltigung, dennoch noch einmal zu ihm zurückgekehrt ist, wurde bisher nie ganz klar. Arnould sagte einmal, sie sei schockiert gewesen über die Vergewaltigung und habe Depardieu, diesen „väterlichen Freund“, beim zweiten Treffen stellen wollen. Der aber habe seine Autorität missbraucht und sich erneut an ihr vergangen.

Nur Tage später erstattete Arnould Anzeige gegen Depardieu. Zu den Prozessakten gehören auch Videoaufnahmen der mutmaßlichen Taten, aufgenommen von den Sicherheitskameras im Haus des Schauspielers. Depardieu hatte die Videos der Justiz zur Verfügung gestellt – offenbar in der Überzeugung, dass sie ihn entlasten würden. Die Richter des Berufungsgerichts sind zu einem anderen Schluss gelangt, zumindest was den 7. August angeht.

Charlotte Arnould war die erste Frau, die mit ihren Vorwürfen gegen Depardieu zur Polizei ging. Sie gilt deshalb als Wegbereiterin der #MeToo-Bewegung in der französischen Filmbranche. Mittlerweile haben fast zwei Dutzend Frauen den Mut gefunden, den lange Zeit vermeintlich unantastbaren Weltstar zu belasten – die meisten wegen sexualisierter Übergriffe am Filmset.

In einem dieser Verfahren, dem Fall „Le volets verts“, benannt nach dem gleichnamigen Film, ist Depardieu rechtskräftig zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Sein Name steht nun auf der Liste der Sexualstraftäter. In jenem Prozess saß auch Charlotte Arnould im Publikum: eine magersüchtige, zerbrechlich wirkende Frau. Obschon sie nur als Zuschauerin dem Verfahren folgte, beschimpfte sie Depardieus Anwalt während der Verhandlungen als „Lügnerin“.

Jahrelang kämpfte Arnould um diesen Prozess und erlitt dabei viele Rückschläge. Dass das Gericht die mutmaßlichen Vergehen vom 13. August 2018 aus dem Verfahren ausgeschlossen hätten, sei erstaunlich, so ihre Anwältinnen – man sei gespannt auf die Urteilsbegründung. Wichtig aber sei, dass es einen Prozess wegen Vergewaltigung gebe, sagten sie.

Depardieus Anwälte wiederum zeigten sich halb zufrieden über den Beschluss. Sie würden sich nun mit ihrem Mandanten besprechen, ob sie den Kassationshof anrufen wollten, Frankreichs höchstes Gericht. Sie haben dafür zehn Tage Zeit. Depardieu selbst war nicht anwesend im Gericht. Die französischen Medien berichten, der Schauspieler verbringe viel Zeit auf seinem Landsitz, dem Château de Tigné, einem Schloss mit Weingut im westfranzösischen Anjou.