Prozess in Paris

Der erfolgreichste lebende Schauspieler Frankreichs ist in Abwesenheit von einem Pariser Gericht schuldig gesprochen worden, sein Name steht künftig im Register für Sexualstraftäter. Das Ende seiner Karriere?

Von Oliver Meiler, Paris

Ein Urteil für die Geschichtsbücher, zumindest für die französischen. Ein Pariser Gericht hat Gérard Depardieu, den wichtigsten Schauspieler des Landes, wegen sexueller Übergriffe verurteilt: zu 18 Monaten Haft auf Bewährung, zudem wird sein Name in das Register für sexuelle Straftäter eingetragen. Depardieu mochte nicht dabei sein bei der Verkündigung des Urteils: Er dreht gerade in Portugal, es ist sein erster Film seit vier Jahren, der hatte Vorrang.