Alles war bereit für den Prozess, der Saal längst bestimmt: „Salle Dario“ im alten Justizpalast von Paris. Auch die Anmeldungen der Reporter liefen schon seit geraumer Zeit. Am kommenden Montag sollte der Prozess beginnen.
Gérard DepardieuSie wehrt sich, er macht einfach weiter
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Gérard Depardieu hatte sich an einem Filmset an zwei Frauen vergangen, das hatte ein Prozess ergeben. Jetzt zieht der Schauspieler in letzter Minute seine Berufung zurück. Der Grund dürften neue Anschuldigungen sein – samt Videobeweis.
Von Oliver Meiler, Paris
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