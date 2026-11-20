Prominenter geht es fast nicht, jedenfalls nicht in Frankreich . Der wohl berühmteste französische Schauspieler, Gérard Depardieu, und der vielleicht berühmteste und kontroverseste Schriftsteller des Landes, Michel Houellebecq, sind in einen Justizfall verwickelt – zusammen, wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung. Wie das Enthüllungsportal Mediapart berichtet, beschuldigt eine Schauspielerin die zwei Männer, sie hätten sie am Set von „Thalasso“, einem Film des Regisseurs Guillaume Nicloux, vor laufender Kamera vergewaltigt.

In „Thalasso“, einer dramatischen Komödie, spielten Depardieu und Houellebecq sich selbst. Gedreht wurde dafür im Dezember 2018 in einem Spa in Cabourg, die zwei waren im Film dort zur Kur. In einer Szene trafen sie sich mit zwei Frauen. Eine von ihnen war Alexandra, wie Mediapart die Klägerin nennt, damals 32 Jahre alt. Das Drehbuch sah vor, dass der Schauspieler und der Schriftsteller die Frauen küssen und sie begrapschen.

Doch dann kam offenbar alles anders, gegen ihren Willen. Houellebecq, so erzählt es Alexandra, habe sie festgehalten, während sich Depardieu an ihr vergangen haben soll. Mediapart schildert den Hergang in allen Einzelheiten. Der Regisseur habe einfach weitergedreht.

Auf Vergewaltigung stehen 20 Jahre Haft

Die Schauspielerin sei danach aufgelöst gewesen, habe sich bei der Crew beschwert und mit einer Klage gedroht. Depardieu, den sie von früheren Arbeiten kannte, soll sie angefleht haben, von einer Anzeige abzusehen: Er habe ja schon eine andere Vergewaltigungsklage am Hals. Gemeint war die Anklage der Schauspielerin Charlotte Arnould, die Depardieu zwei Vergewaltigungen vorwirft, ebenfalls aus dem Jahr 2018.

Alexandra erzählte Mediapart, dass sie sich habe überreden lassen. Sie verlangte aber von der Produktionsfirma, dass die Aufnahmen der Szene zerstört würden. Die Bilder sollten auf keinen Fall ins Netz gelangen, sie fürchtete um ihre Würde. Die Produktion soll ihr eine neue Rolle vorgeschlagen haben, sogar eine Mitautorenschaft am Script – für insgesamt 45 000 Euro brutto.

Im vergangenen Jahr erstattete sie dann doch Anzeige. Sie sagte, sie habe mitverfolgt, wie aggressiv und herabwürdigend Depardieu und sein Verteidiger vor Gericht die zwei Frauen angegriffen hätten, die ihn der sexuellen Übergriffe am Set eines anderen Films, „Les volets verts“, angezeigt hatten. Depardieu wurde in dem Prozess zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt – inzwischen rechtskräftig. Diese zwei Frauen hätten ihr Mut gemacht, sagt Alexandra. Sie wiederum wolle anderen Frauen Mut machen.

Die Recherche von Mediapart fußt auf Verträgen, SMS und Mails. Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Schauspieler, den Schriftsteller und den Filmemacher eingeleitet. Gegen Depardieu ermittelt sie unter anderem wegen des Verdachts auf Gruppenvergewaltigung, gegen Houellebecq wegen Beihilfe zur Gruppenvergewaltigung und sexueller Übergriffe, gegen Nicloux wegen Beihilfe zur Gruppenvergewaltigung und „des Aufzeichnens von Bildern sexueller Natur, die die Privatsphäre anderer verletzten“.

Noch wurden die drei Männer nicht einberufen für eine Anhörung, sie gelten als unschuldig. Depardieu und Houellebecq haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Regisseur Guillaume Nicloux dagegen beantwortete Fragen von Mediapart: Es habe zwar Abweichungen vom Drehbuch gegeben, räumte er ein, aber er habe „weder Zwang noch verbalen oder physischen Widerstand“ wahrgenommen.

Für Depardieu, 77 Jahre alt, der mittlerweile von 23 Frauen belastet wird, geht es gleich weiter: Kommende Woche wird das Pariser Berufungsgericht bekanntgeben, ob die Anzeige der Schauspielerin Charlotte Arnould zu einem Strafprozess führt. Auf Vergewaltigung stehen in Frankreich 20 Jahre Haft.