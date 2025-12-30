George Clooney , 65, Schauspieler, ist jetzt Franzose. Er habe die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch seine Frau, die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin , 47, und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden. Die Familie lebt auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten französischen Medien zufolge im Sommer 2021 das Anwesen zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence gekauft. „Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spaß haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte. Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr“, hatte George Clooney einmal dem Sender RTL über seinen Wohnort gesagt.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Macaulay Culkin, 45, Schauspieler, ist On-Off-Rentner. „Streng genommen bin ich gerade im Ruhestand“, sagte er im Podcast „SmartLess“. „Ich ziehe mich zurück, und wenn ich dann etwas finde, das mir Spaß macht, mache ich das, und danach ziehe ich mich sofort wieder zurück. Jeder Auftritt ist mein letzter.“ Culkin wurde weltbekannt durch seine Rolle als Kevin im Film „Kevin – Allein zu Haus“ von 1990. Nach seiner Rolle in „Richie Rich“ im Jahr 1994 übernahm er für etwa ein Jahrzehnt keine größeren Rollen. „Ich bin einfach zur High School gegangen, habe mich verliebt, war zum ersten Mal betrunken, solche Sachen eben“, sagte Culkin über diese Zeit.

(Foto: Jae C. Hong/Jae C. Hong/Invision/AP/dpa)

Anthony Hopkins, 87, Schauspieler, ist seit einem halben Jahrhundert trocken. „Heute vor 50 Jahren wäre ich fast gestorben, weil ich am Steuer saß, obwohl ich schwer betrunken war“, sagte er in einer Videobotschaft auf Instagram am Montag. In diesem Moment habe er begriffen, dass er von Alkoholismus betroffen sei.Hopkins wandte sich in dem Video an alle, „die vielleicht ein kleines Problem damit haben“, zu viel zu trinken. „Setzt euch damit auseinander, denn das Leben ist sehr viel besser. Ich habe aufgehört.“ Zu jenem Zeitpunkt habe er mit dem Trinken aufgehört. „Entscheidet euch für das Leben statt für das Gegenteil. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. In zwei Tagen werde ich 88. Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht.“

(Foto: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Beyoncé, 44, Popstar, gehört nicht zu den Bedürftigen. Laut dem Magazin Forbes hat sie es auf die Liste der Milliardärinnen geschafft und ist damit Teil der Gruppe der vermögendsten Musikerinnen der Welt. Beyoncé habe sich laut dem Magazin 2024 neu erfunden und mit „Cowboy Carter“ ein Countryalbum veröffentlicht, das neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnet habe – darunter eine Weihnachts-Halbzeitshow bei der NFL sowie die weltweit umsatzstärkste Konzerttournee des Jahres 2025. Von den 22 Milliardären unter den Entertainern, die das Magazin nach eigenen Angaben identifiziert hat, sei fast die Hälfte erst in den vergangenen drei Jahren neu aufgenommen worden. Auf der Liste steht auch Jay Z, 56, der Ehemann von Beyoncé.