Drei, zwei, eins … frohes neues Jahr 2016! Nein, kein Tippfehler. „2016 Staffel zwei startet jetzt“, solche Posts waren am ersten Januar in den sozialen Medien zu lesen. Schon vor dem Jahreswechsel hatten Userinnen und User auf Instagram und vor allem auf Tiktok dazu aufgerufen, 2026 zum neuen 2016 zu machen. Aktuell posten auch Stars wie Selena Gomez und Aktivistin Malala Yousafzai ihre Lieblingsbilder aus dem Jahr 2016. Ausgerechnet die Gen Z wünscht sich also, zehn Jahre zurückzureisen, in eine Zeit, da Donald Trump noch nicht nach Grönland griff, da in der Ukraine noch Hoffnung auf Frieden bestand. In eine aus heutiger Sicht irgendwie unbeschwerte, leichtere Zeit. Mittlerweile hat die Sehnsucht nach 2016 auch ältere Menschen erfasst. Aber was genau war denn in diesem Jahr so toll? Versuch einer Erklärung aus Sicht der Gen Z.