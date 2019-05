31. Mai 2019, 18:53 Uhr Gelsenkirchen Schalke-Fans angeklagt

Ein Mann ging so stark auf einen Manchester-City-Fan los, dass gegen ihn nun wegen versuchten Mordes ermittelt wird.

Nach einer brutalen Attacke während der Champions-League-Partie gegen Manchester City hat die Staatsanwaltschaft Essen Anklage gegen drei Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erhoben. Dem Hauptbeschuldigten wird versuchter Mord vorgeworfen, den beiden anderen mutmaßlichen Tätern gefährliche Körperverletzung. Bei der Schlägerei in der Gelsenkichener Veltins-Arena am 20. Februar erlitt ein englischer Fußballfan lebensgefährliche Kopfverletzungen, musste anschließend notoperiert und ins Koma versetzt werden. Der Hauptbeschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.