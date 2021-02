Eine Serie von Geldtransporter-Überfällen könnte vor der Aufklärung stehen. Am Dienstagmorgen ist in den Niederlanden ein tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Laut Informationen der dpa handelt es sich dabei um Thomas Drach, der 1996 den Millionär Jan Philipp Reemtsma entführt hat. Zuvor hatte die Bild berichtet.

Der heute 60 Jahre alte Drach soll an drei Raubüberfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main in den Jahren 2018 und 2019 beteiligt gewesen sein. Ihm werde gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit. Er sei mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Die mutmaßliche Identität des Verdächtigen bestätigte die Behörde auf mehrmalige Nachfrage nicht.

Nach SZ-Informationen soll vor allem die Auswertung von Videos die Spur zu Drach gelegt haben - Gutachter hätten ihn darauf identifiziert. Die Bedeutung von Videos bestätigt auch die Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige wurde von niederländischen Polizisten in Amsterdam festgenommen, ein Auslieferungsantrag wurde bereits gestellt. Sollte der Mann dagegen Rechtmittel einlegen, könnte sich eine Überstellung nach Deutschland noch Wochen hinziehen.

Thomas Drach war im Oktober 2013 aus dem Gefängnis entlassen worden. Wegen erpresserischen Menschenraubes war er im Jahr 2000 zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Am 25. März 1996 hatte Thomas Drach mit einem Komplizen den Hamburger Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma entführt und damals mehr als 30 Millionen Mark, umgerechnet etwa 16 Millionen Euro, Lösegeld gefordert. Nach der Geldübergabe kam Reemtsma nach 33 Tagen Gefangenschaft frei. Nach zwei Jahren auf der Flucht wurde Thomas Drach 1998 in Argentinien festgenommen. Von dem Lösegeld ist nichts mehr übrig, seit Ermittler 2013 ein Schließfach in Uruguay ausgeräumt hatten. Darin befanden sich 459 000 US-Dollar, Drachs letztes Bargeld. Seitdem galt er als pleite. Der Rest der 16 Millionen Euro soll unter anderem an seine Helfer, bei Geldwäsche verloren gegangen oder von Freunden und Verwandten für Drogen und windige Geschäfte ausgegeben worden sein.

Die Geldtransporter-Überfälle wurden im März 2018 und im März 2019 in Köln sowie im November 2019 in Frankfurt am Main verübt. Alle drei Fälle liefen nach einem ähnlichen Muster ab: Die Täter überfielen die Geldboten an ihrem Transporter, flüchteten mit einem gestohlenen Auto und zündeten dieses anschließend in der Nähe an. Danach setzten sie ihre Flucht mit anderen Autos fort. Bei dem Überfall am Flughafen in Köln-Bonn im Jahr 2019 sollen die Täter ein Maschinengewehr benutzt haben. In dem ausgebrannten Autowrack in Köln-Porz fanden Ermittler ein Sturmgewehr, bei dem es sich laut Staatsanwaltschaft um die Tatwaffe handelt. Damals war ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt worden, kurzzeitig schwebte er in Lebensgefahr. Auch bei dem Überfall vor einem Möbelhaus in Frankfurt war ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt worden.

Eine Verbindung zu ähnlichen Überfällen auf Geldtransporte in Norddeutschland, bei denen ebenfalls mehrere bewaffnete Täter am Werk waren, deren Spuren ebenfalls in die Niederlande führen, gibt es laut Auskunft des Landeskriminalamts Niedersachsen derzeit nicht. Diese Taten werden einer Gruppe ehemaliger RAF-Terroristen zugeschrieben.