Von Moritz Geier und Verena Mayer, Berlin

Sie arbeitet mit kühler Präzision, diese Müllabfuhr. Vier Männer in orangefarbenen Uniformen, schwarze Sturmhauben. Einer hält einen großen Beutel auf, zwei werfen Gegenstände hinein. Der vierte dirigiert. Lässt den Beutel zum Straßenrand schleifen, vorbei an einem Mann, der benommen am Boden liegt. Ein Wagen prescht heran. Die Männer wuchten den Sack in den Kofferraum und steigen ein. Dann sind sie weg.