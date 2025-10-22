In Israel kann man gerade dabei zusehen, wie sich Freiheit anfühlen muss. Wonach sie klingt. Wonach sie riecht. Dass man unter Freiheit auch einen frisch getrimmten Bart verstehen kann. Zwei Jahre hielt die Hamas den inzwischen 22-jährigen Matan Angrest gefangen. Kaum war er frei und aus dem Krankenhaus entlassen, nahm er Platz auf einem Friseurstuhl. Der Friseur veröffentlichte bei Instagram ein Video davon, wie er dem schmalen Matan Angrest den Bart und die Frisur in Form bringt. „Es ist viel mehr als ein Haarschnitt“, schrieb er dazu.