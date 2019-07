25. Juli 2019, 14:09 Uhr Hitzewelle 300 Kugeln Eis vom Bürgermeister

Wie man mit der Hitze klarkommt: In Geilenkirchen spendiert Bürgermeister Georg Schmitz Eis für alle Rathaus-Mitarbeiter.

Mit 40,5 Grad Celsius hat das nordrhein-westfälische Geilenkirchen einen neuen deutschen Hitzerekord aufgestellt. Bürgermeister Georg Schmitz weiß, wie die Stadt sich abkühlt.

Interview von Moritz Geier

Geilenkirchen heißt die neue Rekordstadt, 29 458 Einwohner, gelegen tief im Westen zwischen Aachen und Mönchengladbach im deutsch-niederländischen Grenzgebiet: Mit 40,5°C wurde dort auf der Nato-Airbase am Mittwoch der bisherige deutschlandweite Rekord von 40,3°C (Kitzingen, 5.7.2015) übertroffen. Ein Anruf bei Bürgermeister Georg Schmitz, der sich dem Medienrummel stellt.

Georg Schmitz: Einen wunderschönen guten Tag wünscht der heißeste Bürgermeister Deutschlands!

SZ: Herr Schmitz, guten Tag, die SZ am Apparat. Glückwunsch zum Rekord!

Danke, ich bin mal gespannt, ob der Rekord heute von einer anderen Stadt geknackt wird oder ob wir ihn sogar selbst toppen können. Wir haben jetzt am Vormittag schon wieder über 30 Grad, für 15 Uhr und 16 Uhr sind wieder 40 bis 41 Grad prognostiziert.

Wie kommen Sie denn mit der Affenhitze klar?

Gestern habe ich geschwitzt wie ein Weltmeister, weil ich zwei Außentermine hatte - aber ich habe es trotzdem gut ausgehalten. Heute wollte ich eigentlich viel drinbleiben. Ist mir leider noch nicht gelungen. Ich war bis gerade draußen mit einigen Fernsehteams unterwegs und stand wieder in der prallen Sonne. Ich hoffe, dass ich keinen Sonnenbrand kriege, meine Stirn wird schon wieder warm.

Ohje.

Jetzt sitze ich aber in meinem Büro, habe die Rollläden unten, den Ventilator an, 26 Grad. Das lässt sich gut aushalten.

Und wie geht es Ihren Bürgern?

Die älteren Mitbürger leiden natürlich am meisten. Sie gehen nicht so viel raus, erledigen morgens ihre Einkäufe, machen, was sie machen müssen und schließen dann frühzeitig alle Fenster, lassen die Rollläden runter und bleiben einfach zu Hause.

40,5 Grad wurden in Geilenkirchen am Mittwoch gemessen. Am Donnerstag könnten es sogar noch mehr werden. (Foto: dpa)

Es ist aber hoffentlich noch nichts Schlimmes passiert?

Nein, gottseidank nicht. Außer: Brände! Wir haben durch diese hohen Temperaturen einige Brände gehabt, vor allem an Böschungen neben Straßen. Gestern hatten wir einen großen Feldbrand, bei dem eine Fäche von mindestens 1000 Quadratmetern abgebrannt ist. Diese Brände werden wahrscheinlich von aus dem Fahrzeug geworfenen Kippen ausgelöst. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. In einem unserer Waldgebiete hat es bisher zum Glück noch nicht gebrannt.

Geilenkirchen ist nun auf jeden Fall deutschlandweit in aller Munde.

Das kann man wohl sagen. Darauf bin ich auf der anderen Seite stolz, denn das verleiht ja einen gewissen Ruhm. Bisher war die Stadt eigentlich nur bekannt durch den Awacs-Verband auf dem Nato-Flughafen. Das sind die Flugzeuge mit dem Radarpilz. Jetzt ist nur die Frage: Bleibt dieser Rekord nur diesen einen Tag oder aber bleibt er uns für ein paar Jahre erhalten? Da bin ich sehr gespannt.

Was kann man in Ihrer Stadt denn alles machen, um an Abkühlung zu kommen?

Ins Hallenbad gehen zum Beispiel. Es gibt auch schattige Plätze im Stadtpark. Aber wenn es 40 Grad im Schatten wird - ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Oder die Eisdielen besuchen. Die haben natürlich viel Betrieb, da stehen schon mal Schlangen von 30, 40 Leuten davor. Man muss ja viel trinken und auch Zucker zu sich nehmen, um nicht zu dehydrieren. Ich bin auch ein Eisesser.

Guter Plan.

Jetzt gleich am Nachmittag spendiere ich eine Runde für alle am Rathaus tätigen Mitarbeiter, je zwei Kugeln für etwa 150 Leute. Das wird dann amtsweise geholt, denn wenn man 300 Kugeln auf einmal holen würde, wäre das ja alles geschmolzen, bevor es hier ankommt.

Oh, da werden die Schlangen noch länger.

Die Eisdielen habe ich schon vorbereitet, das kriegen die schnell geschafft.

In Geilenkirchen wurden schon öfter hohe Temperaturen gemessen. Woran liegt das denn?

Es ist sehr flach bei uns, wir kriegen ja die heißen Temperaturen aus dem Westen über Frankreich, Belgien und Holland immer direkt angeliefert. Aber ich wünsche mir, dass es jetzt nicht immer so extrem wird.

Der Klimawandel könnte durchaus dazu führen. Wie muss sich Geilenkirchen denn für die Zukunft rüsten?

Das wird die große Frage sein. Wir müssen mit den Landwirten nach Antworten suchen, weil die am meisten unter der Trockenheit leiden. Und wenn die keinen Regen bekommen, werden die Ernten natürlich schlechter ausfallen, das können wir uns nicht leisten. Die Frage ist nur: Wie können wir Vorsorge treffen? Ich kann ja keinen künstlichen Regen machen. Und im Rathaus müssen wir vielleicht mal über den Einbau einer Klimaanlage nachdenken.