Elina Vähälä , 50, Geigerin, hat ein gutes Füßchen für ihr Instrument. Auf einem Video auf Facebook ist zu sehen, wie der britische Dirigent Matthew Halls vergangene Woche bei einem Konzert der Sinfonia Lahti in Finnland die Geige der Solistin mit einer allzu ausladenden Armbewegung trifft. Das Instrument – eine Guadagnini im Wert von etwa einer Million Dollar – fliegt in hohem Bogen über Vähäläs Schulter. Geistesgegenwärtig federt die Musikerin den Sturz der Violine mit dem Fuß ab, bevor sie sich an den Kopf fasst. Das Orchester hört entsetzt auf zu spielen.

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Vähälä hebt daraufhin die Geige auf, inspiziert sie kurz – und setzt ihr Spiel fort (1. Violinkonzert von Max Bruch). Kurz darauf gibt die Solistin via Facebook Entwarnung: Ein Geigenbauer habe keine Risse oder Kratzer festgestellt und lediglich eine Verklebung erneuert. „Mir ist klar geworden, dass ich wohl ein Ninja sein muss, weil ich den ersten Aufprall mit meinem Fuß abfangen konnte.“

Chris Delmas/AFP

Nicole Kidman, 58, Schauspielerin, beschäftigt ein Expertenteam, um die Drehbücher der Spionageserie „Lioness“ zu verstehen. Laut einem Bericht des People-Magazins sagte die Oscargewinnerin bei einer Veranstaltung in New York, sie habe ihre eigenen Leute, „die jeden einzelnen Begriff, den ich verwende, recherchieren“. Ihr müsse jedes Wort leicht von der Zunge gehen. „Es muss so sein, als wäre es etwas, das man ständig in der Alltagssprache verwendet.“ Die Serie, produziert vom Streamingdienst Paramount+, handelt von Undercover-Agentinnen bei der CIA, deren Aufgabe es ist, Terroristen zu eliminieren. Kidman spielt eine Hauptrolle und ist zudem ausführende Produzentin.

Jordan Strauss/Invision/dpa

Anne Hathaway, 43, Schauspielerin, möchte kein Popstar sein. Das habe sie bei den Dreharbeiten zu ihrem Film „Mother Mary“ festgestellt, in dem sie eine erschöpfte Sängerin spielt, sagte die US-Amerikanerin der New York Times. Als Schauspielerin liebe sie es, die verborgenen Seiten ihrer Seele durch einen Filter zu teilen, durch einen Avatar. „Aber ich muss nie darüber sprechen und ich muss das auch nie preisgeben. Bei einem Popstar basiert das Bild, das man nach außen trägt, auf einem selbst. Und so ist man sein eigener Avatar.“ Außerdem fremdelte sie bei den Dreharbeiten offenbar damit, durch ein Mikrofon singen zu müssen. Popmusik sei „mühelose Kraft, was nicht wirklich mein Ding ist. Bei mir dreht sich alles um Anstrengung“.

Waleed Zein/Reuters

Cristiano Ronaldo, 41, CR7, hält sich mit schwarzem Kaffee fit. Der portugiesische Fußballnationalspieler verzichte komplett auf Milchprodukte, sagte sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone dem Portal Covers.com. „Der Mensch ist das einzige Tier, das die Milch anderer Tiere trinkt. Kein anderes Tier trinkt nach drei Monaten noch Milch. (...) Nur Menschen trinken weiterhin Milch, bis sie 30, 40, 50 und 60 Jahre alt sind, und meiner Ansicht nach ist das falsch.“ Auch Nudeln oder Brot seien ein Tabu. „Und er isst kein Junkfood. Niemals. Nicht einmal im Urlaub. Kein Zucker. Nicht einmal im Kaffee.“ Auf Ronaldos Speiseplan ständen hingegen Gemüse, Reis, Fisch, Fleisch und Innereien. Man müsse „mit dem Mythos aufräumen, dass Fußballer etwas Besonderes essen. Sie essen ganz einfache Sachen, aber gut und gesund“.

Kristin Callahan/Imago Images/Zuma Press

Billy Porter, 56, Schauspieler mit einem Hang zur Extravaganz, hat seine Abstinenz von der MET-Gala erklärt. 2019 hatte der US-Amerikaner mit einem spektakulären Auftritt als ägyptische Gottheit, die auf einer Sänfte über den roten Teppich getragen wurde, den anderen Promis die Show gestohlen. Seither blieb er der jährlichen Benefizgala im Metropolitan Museum of Art in New York jedoch fern. Der Grund ist simpel: „Ich wurde seit 2019 nicht mehr eingeladen“, sagte Porter dem Sender SiriusXM. Er habe sich mit der Situation abgefunden, da er keine Bestätigung von außen brauche. „Also werde ich das einfach so hinnehmen und damit leben, denn das hilft mir auch, bei Verstand zu bleiben.“ Die diesjährige MET-Gala findet am 4. Mai statt, das Motto ist „Fashion Art“.