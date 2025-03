In letzter Zeit ist international ein gewisser Trend zu Protest-Pappen, -Schildern und -Kellen zu beobachten. Ist auch kein Wunder, denn wenn mal wieder irgendwo ein Mist verzapft wird oder eine große Gruppe zum Opfer von böswilligen Populisten zu werden droht, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, als etwas Knalliges in die Höhe zu halten. Also so wie Moses die Zehn Gebote oder, ganz anders natürlich, Kieran Culkin den Oscar für die beste Nebenrolle.