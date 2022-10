Von Ronen Steinke

Wo sitzt es sich am schönsten? "Am liebsten würde ich in Niedersachsen inhaftiert sein", sagt die Berliner Gefängnissozialarbeiterin, grinst und pustet Zigarettenrauch in die Nacht. "Das wäre ein Plan für die Rente!" Dort im schönen Niedersachsen, sagt sie, seien die Haftbedingungen gut, besonders die Justizvollzugsanstalt (JVA) für Frauen in Vechta habe einen guten Ruf. Das sei gar kein Vergleich zu den tristen Zuständen in Berlin, wo der Putz bröckelt, das Metall rostet und in der JVA Berlin-Tegel gelegentlich die Toilettenanlage überflutet, sodass Fäkalien über den Flur schwimmen.